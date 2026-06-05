Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Chi si prende cura di coloro che curano?... 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Estate e melanoma: perché il rischio non riguarda solo i nei

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Non solo aerei, il problema carburanti riguarda anche i traghetti. Riusciremo a partire quest'estate?Il settore dei trasporti marittimi sta affrontando difficoltà legate alla scarsità di carburante, che interessa anche i traghetti.

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Melanoma, ottime notizie. Ascierto: il vaccino a mRNA taglia del 49% il rischio di recidiva a 5 anniIl melanoma è sempre più curabile in modo definitivo grazie alla combinazione tra immunoterapia e vaccino. E si aprono nuove prospettive per l’oncologia ... iodonna.it

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Estate e scottature, il rischio melanoma: come evitarlo in 9 casi su 10Secondo una stima quasi 9 casi di melanoma su 10 si possono prevenire. Ma resiste la convinzione di potersi abbronzare in sicurezza senza utilizzare creme protettive o spalmando sulla pelle prodotti ... ilmattino.it