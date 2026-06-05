Estate e melanoma | perché il rischio non riguarda solo i nei
Durante l’estate, molte persone trascorrono ore sotto il sole senza protezione, esponendo la pelle ai raggi UV. Questa esposizione può danneggiare non solo i nei, ma anche le cellule di altre aree cutanee, aumentando il rischio di sviluppare melanoma nel tempo. Il tumore può insorgere anche in zone del corpo non esposte direttamente al sole, come la pianta dei piedi o le unghie.
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L'estate si avvicina – e con lei il sole. Ma sappiamo davvero come proteggere la pelle? I falsi miti sul melanoma sono ancora molti: i nostri esperti li smontano uno per uno. https://upmc.it/it/blog/dermatologia/melanoma-falsi-miti #Dermatologia #Melanoma # facebook
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va bene allora facciamoci tutti venire un melanoma x.com
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