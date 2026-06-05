Estate e melanoma | perché il rischio non riguarda solo i nei

Da lifeandnews.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l’estate, molte persone trascorrono ore sotto il sole senza protezione, esponendo la pelle ai raggi UV. Questa esposizione può danneggiare non solo i nei, ma anche le cellule di altre aree cutanee, aumentando il rischio di sviluppare melanoma nel tempo. Il tumore può insorgere anche in zone del corpo non esposte direttamente al sole, come la pianta dei piedi o le unghie.

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