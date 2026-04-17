Non solo aerei il problema carburanti riguarda anche i traghetti Riusciremo a partire quest' estate?

Il settore dei trasporti marittimi sta affrontando difficoltà legate alla scarsità di carburante, che interessa anche i traghetti. La situazione mette in discussione la possibilità di garantire le partenze durante l’estate, specialmente per le tratte turistiche di lunga distanza. La questione principale riguarda la continuità territoriale, con i servizi che potrebbero subire interruzioni o riduzioni a causa delle riserve di carburante e delle problematiche logistiche associate.

A lanciare l’allarme, nei giorni scorsi, sono state le associazioni di categoria Assarmatori e Confitarma, che si sono rivolte al governo per chiedere degli aiuti. «In questo momento la preoccupazione nel nostro settore – ci ha spiegato Stefano Messina, presidente di Assarmatori – non è tanto dovuta alla mancanza di carburante, come leggiamo sta avvenendo in diversi aeroporti, anche italiani, quanto ai maggiori costi che le compagnie devono sostenere per rifornire le navi». Costi che, se protratti nel tempo, rischiano di incidere direttamente sull’equilibrio economico delle compagnie «portando di conseguenza a rincari per l’utenza finale». Il carburante continua ad arrivare, ma a prezzi tali da mettere in discussione la sostenibilità di alcune rotte.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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