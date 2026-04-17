Melanoma ecco chi rischia di più e perché inserire la ‘fotografia dei nei’ nei Lea

Con l’aumento delle temperature si passa più tempo all’aperto, e questo incrementa l’esposizione ai raggi ultravioletti. In questo periodo si rafforza l’attenzione sulla prevenzione dei tumori della pelle, in particolare del melanoma. Sono più a rischio le persone con determinati fattori genetici o abitudini di vita, e si consiglia di controllare regolarmente i nei. La proposta di inserire la “fotografia dei nei” nei Lea mira a migliorare i controlli e la diagnosi precoce.

Con l’arrivo del caldo iniziamo a scoprirci e a dedicare attenzione alla nostra pelle. Parliamo di nei: quali sono quelli che devono allarmarci? Il 50% dei casi di melanoma si concentra nel 2% della popolazione, spiegano i dermatologi Sidemast (Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse) alla vigilia del 99° Congresso nazionale in programma dal 21 al 24 aprile 2026 al Palacongressi di Rimini. Non è soltanto una questione di età. “Si tratta di persone con più di 50 nei sopra i 5 mm ”, precisa Giovanni Pellacani, presidente sidemast e direttore Unità Operativa Complessa di Dermatologia Policlinico Umberto I di Roma. La mappa dei nei e i Lea.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Melanoma, ecco chi rischia di più e perché inserire la ‘fotografia dei nei’ nei Lea Notizie correlate Guerra in Iran e mutui: ecco chi rischia di pagare rate più alte nei prossimi mesiLe crescenti tensioni internazionali legate al conflitto in Iran hanno riportato sotto i riflettori il tema dei mutui per l’acquisto della casa: le... Leggi anche: Tumore della vescica, chi rischia di più, le cure più recenti: cosa fare nei tumori urologici eredofamiliari Una raccolta di contenuti I Nei Grattati Si Trasformano in Melanoma? Rischio RealeInformati sui pericoli dei nei grattati si trasformano in melanoma e come proteggere la tua pelle dagli effetti nocivi. Questo articolo esplora in modo completo ... Leggi tutto ... msn.com Colore della pelle nel melanoma: come riconoscerlo precocementeIl colore della pelle quando si ha un melanoma rappresenta uno degli indicatori più importanti per la diagnosi precoce. Da sfumature multiple (marrone, nero, rosso, blu, bianco) fino all’assenza ... microbiologiaitalia.it