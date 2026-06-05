Estate 2026 | il caldo arriva sempre prima il loro fattore di protezione sei tu Ecco i consigli di LNDC Animal Protection

Da ilsipontino.net 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per l’estate 2026, si segnala un anticipo delle ondate di caldo. LNDC Animal Protection ricorda che la protezione degli animali domestici dipende dai proprietari, che devono garantire acqua fresca e ombra. Si consiglia di evitare uscite nelle ore più calde e di non lasciare gli animali in auto. La protezione si basa su comportamenti attenti e precauzioni quotidiane, per tutelare gli animali durante le ondate di calore anticipate.

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Milano, 4 giugno 2026 - Cani e gatti soffrono il caldo molto più di quanto spesso immaginiamo. Asfalto rovente, colpi di calore, disidratazione e parassiti sono pericoli concreti che ogni anno causano sofferenza e, nei casi più gravi, anche la morte di tantissimi animali. Eppure, con attenzione e responsabilità, molte tragedie possono essere evitate. Proteggere i nostri compagni di vita non richiede gesti straordinari, ma consapevolezza quotidiana. Acqua fresca sempre disponibile, passeggiate solo nelle ore più fresche, ambienti ombreggiati e ben ventilati, attenzione alla temperatura dell’asfalto e massima prudenza durante gli spostamenti sono accorgimenti fondamentali. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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