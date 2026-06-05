Estate 2026 | il caldo arriva sempre prima il loro fattore di protezione sei tu Ecco i consigli di LNDC Animal Protection
Per l’estate 2026, si segnala un anticipo delle ondate di caldo. LNDC Animal Protection ricorda che la protezione degli animali domestici dipende dai proprietari, che devono garantire acqua fresca e ombra. Si consiglia di evitare uscite nelle ore più calde e di non lasciare gli animali in auto. La protezione si basa su comportamenti attenti e precauzioni quotidiane, per tutelare gli animali durante le ondate di calore anticipate.
Milano, 4 giugno 2026 - Cani e gatti soffrono il caldo molto più di quanto spesso immaginiamo. Asfalto rovente, colpi di calore, disidratazione e parassiti sono pericoli concreti che ogni anno causano sofferenza e, nei casi più gravi, anche la morte di tantissimi animali. Eppure, con attenzione e responsabilità, molte tragedie possono essere evitate. Proteggere i nostri compagni di vita non richiede gesti straordinari, ma consapevolezza quotidiana. Acqua fresca sempre disponibile, passeggiate solo nelle ore più fresche, ambienti ombreggiati e ben ventilati, attenzione alla temperatura dell’asfalto e massima prudenza durante gli spostamenti sono accorgimenti fondamentali. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
Estate 2026 Bachata Version Testo Italiano e Ritmo Latino
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Ciao a tutti! Vorrei aiuto o consigli per il mio Axolotl. Ora è estate e sto aspettando di poter prendere un refrigeratore. Voglio solo capire se sta morendo o se resisterà finché non prenderò tale refrigeratore (nei primi giorni di luglio). reddit
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