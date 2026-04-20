Lupi trovati morti nel Parco d’Abruzzo | esposto di Lndc Animal Protection

Da chietitoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque lupi sono stati trovati morti nell’area adiacente al Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Questa scoperta si aggiunge a un episodio simile avvenuto recentemente a Pescasseroli, dove erano stati rinvenuti altri cinque esemplari deceduti. L’associazione Lndc Animal Protection ha presentato un esposto alle autorità competenti, chiedendo chiarimenti sulla situazione e sulle possibili cause di questi decessi.

Cinque lupi trovati morti nell’area contigua del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Un nuovo episodio che riaccende l’allarme sulla tutela della fauna selvatica e che segue un analogo ritrovamento avvenuto nei giorni scorsi a Pescasseroli, dove erano stati rinvenuti altri cinque esemplari.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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