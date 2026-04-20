Lupi trovati morti nel Parco d’Abruzzo | esposto di Lndc Animal Protection

Cinque lupi sono stati trovati morti nell’area adiacente al Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Questa scoperta si aggiunge a un episodio simile avvenuto recentemente a Pescasseroli, dove erano stati rinvenuti altri cinque esemplari deceduti. L’associazione Lndc Animal Protection ha presentato un esposto alle autorità competenti, chiedendo chiarimenti sulla situazione e sulle possibili cause di questi decessi.

Cinque lupi trovati morti nell’area contigua del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Un nuovo episodio che riaccende l’allarme sulla tutela della fauna selvatica e che segue un analogo ritrovamento avvenuto nei giorni scorsi a Pescasseroli, dove erano stati rinvenuti altri cinque esemplari.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Lndc Animal Protection sporge denuncia per i lupi morti: "Clima di odio verso la fauna selvatica, chi sa parli"Una ravvicinata serie di episodi di eccezionale gravità colpisce uno dei simboli della biodiversità italiana, il lupo. Cane lasciato morire legato a una catena a Spoltore, Lndc Animal Protection in tribunale per la prima udienzaPrima udienza, giovedì 19 febbraio, nel tribunale di Pescara per il caso del cane lasciato morire di fame e di sete a Spoltore, denunciato da Lndc... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Cinque lupi trovati morti in Abruzzo, LNDC Animal Protection: Clima di odio verso la fauna selvatica, chi sa parli; Cinque lupi trovati morti nel Parco Nazionale d’Abruzzo: Ipotesi avvelenamento; Alfedena, cinque lupi trovati morti nell’area contigua del Parco: si indaga sull’ipotesi di avvelenamento; Lupo avvelenato in Trentino? Presentata una denuncia, Lndc Animal Protection: Servono subito delle indagini per trovare i responsabili. Lupi trovati morti nel Parco D’Abruzzo, denuncia LNDC: possibile avvelenamento, chi sa parliPescasseroli. LNDC Animal Protection è profondamente addolorata per il ritrovamento di cinque lupi morti ad Alfedena, nell’area contigua del Parco ... marsicalive.it Lupo avvelenato in Trentino? Presentata una denuncia, Lndc Animal Protection: Servono subito delle indagini per trovare i responsabiliTRENTO. Da anni assistiamo a una narrazione istituzionale che tende a demonizzare specie come lupi e orsi, alimentando paure spesso infondate e contribuendo a creare un clima che può sfociare anche i ... ildolomiti.it La LNDC lancia un altro appello. “Per Odino non ci fermiamo!”. Qualche giorno fa Marco e Alina hanno potuto riabbracciare il loro piccolo Odino alla Clinica Veterinaria CVS, insieme ai volontari LNDC Animal Protection della Sezione di Ostia. È stato un mom - facebook.com facebook Qualche giorno fa Marco e Alina hanno potuto riabbracciare il loro piccolo Odino alla Clinica Veterinaria CVS, insieme ai volontari LNDC Animal Protection della Sezione di Ostia. È stato un momento fortissimo, pieno di emozione. Nonostante tutto quello che x.com