Uccisione di Narcos LNDC Animal Protection critica la perizia che assolve il poliziotto | Vogliamo nuovi accertamenti

L’associazione LNDC Animal Protection ha commentato la recente decisione che ha ritenuto giustificato il colpo sparato dal poliziotto coinvolto nell’uccisione di un cane. La perizia, che si basa sulla presunta legittima difesa, ha portato all’assoluzione dell’agente. L’organizzazione ha espresso la richiesta di nuove verifiche, contestando l’esito dell’accertamento. L’episodio si è verificato il 14 novembre scorso davanti alla casa dell’animale.

LNDC Animal Protection ha espresso tutta la sua contrarietà rispetto agli esiti dell’accertamento che ha ritenuto giustificato, sulla base della presunta legittima difesa, il colpo sparato dal poliziotto imputato per l’uccisione del cane Narcos, avvenuta il 14 novembre scorso davanti alla sua.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Lupi trovati morti nel Parco d’Abruzzo: esposto di Lndc Animal ProtectionCinque lupi trovati morti nell’area contigua del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Cane lasciato morire legato a una catena a Spoltore, Lndc Animal Protection in tribunale per la prima udienzaPrima udienza, giovedì 19 febbraio, nel tribunale di Pescara per il caso del cane lasciato morire di fame e di sete a Spoltore, denunciato da Lndc... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Blitz anti droga, pitbull ucciso: Il poliziotto nel parco ha sparato un solo colpo per legittima difesa; Sparò per difendersi. La perizia balistica dà ragione al poliziotto, il cane Narcos era a un metro da lui pronto a saltare; Perizia scagiona agente per morte di un cane, 'legittima difesa'; Vicenda Narcos, la perizia balistica certifica la tesi del poliziotto. il Siulp: Ricevuti insulti e minacce, ora scusatevi. La morte di Narcos, il pitbull ucciso in un parco ad Ancona, torna al centro dell’indagine con nuovi elementi. La perizia dell'esperto di balistica ora segna un punto in favore del poliziotto indagato di uccisione di animale https://kodmi.it/HbiTw facebook