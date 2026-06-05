Estate 2026 a Fiumicino concerti sotto le stelle al Museo del Saxofono | il programma completo

Il 6 giugno 2026 inizia a Fiumicino la settima edizione di Fai Bei Suoni, la rassegna musicale estiva del Museo del Saxofono. La manifestazione si svolgerà fino al 18 luglio e prevede concerti all’aperto, tra cui esibizioni di Early Jazz e musica da camera sotto le stelle. Gli eventi si terranno presso il Museo del Saxofono, con un programma completo di spettacoli e performance musicali.

Fiumicino, 5 giugno 2026 – Saranno le atmosfere travolgenti dell’Early Jazz e la raffinatezza della musica da camera ad aprire la settima edizione di Fai Bei Suoni, la rassegna estiva del Museo del Saxofono di Fiumicino in programma dal 6 giugno al 18 luglio 2026. Il primo appuntamento è in calendario sabato 6 giugno alle ore 21.30 con gli Sticky Bones, formazione specializzata nella riscoperta delle origini della musica afroamericana. Il concerto accompagnerà il pubblico in un viaggio tra jazz delle origini, blues arcaico, stride piano e barrelhouse songs, riportando in vita il fascino autentico e travolgente degli anni Venti e Trenta.... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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