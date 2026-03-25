Fiumicino riconosce il Museo del Saxofono come istituto culturale di rilevanza locale

Il 25 marzo 2026, la Giunta comunale di Fiumicino ha ufficialmente riconosciuto il Museo del Saxofono di Maccarese come istituzione culturale di rilevanza locale. La decisione è stata adottata dal sindaco Mario Baccini e riguarda l’approvazione del riconoscimento istituzionale del museo, che si occupa di conservare e promuovere la storia e la cultura dello strumento musicale.

Fiumicino, 25 marzo 2026 – La Giunta guidata dal sindaco, Mario Baccini, ha approvato il riconoscimento istituzionale del Museo del Saxofono di Maccarese come istituto culturale di rilevanza locale. Un passo che rafforza il ruolo della città di Fiumicino come polo culturale e musicale. Situato in via dei Molini, il Museo del Saxofono rappresenta un’eccellenza esclusiva: è infatti l’unico museo al mondo interamente dedicato a questo strumento e ospita la più importante collezione di saxofoni a livello internazionale. Accreditato nell’Organizzazione Museale Regionale del Lazio, il museo si configura come un punto di riferimento capace di attrarre turismo qualificato e di contribuire alla crescita artistica del territorio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati "Polifonicromie" al Museo del Saxofono di FiumicinoDomenica 18 gennaio, alle 18, il Museo del Saxofono di Fiumicino apre le sue porte a un’esperienza musicale immersiva e multisensoriale con il... Museo del Saxofono di Fiumicino, concerto-tributo per Pino Daniele e James SeneseRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Tutto quello che riguarda Fiumicino riconosce il Museo del... Riapre il Museo del Saxofono, concerto il 1 giugnoRiapre al pubblico domenica 1 giugno il Museo del Saxofono di Fiumicino (Roma) dopo una serie di lavori di ristrutturazione finanziati dalla Regione Lazio. Nella struttura espositiva in via del Molini ... ansa.it Pierino e il sax: una giornata al Museo del Saxofono ispirata alla favola musicale di Sergej Prokof'evUn week-end improntato alle migliori sonorità sprigionate da uno degli strumenti a fiato per eccellenza, il saxofono! Domenica 13 ottobre il museo che ospita la più grande collezione al mondo di ... ilmessaggero.it