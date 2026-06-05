Essere donna o uomo | Alba de Céspedes si interroga con il suo ultimo lavoro da Pacifico Libri

Alba de Céspedes pubblica un nuovo lavoro con Pacifico Libri che si concentra sulla domanda: “Che cosa vuol dire, dunque, essere donna? Ed essere uomo?”. Il testo affronta queste tematiche, stimolando riflessioni e discussioni ancora attuali. La scrittrice propone un’analisi delle differenze di genere, senza offrire risposte definitive, ma invitando a considerare le implicazioni di tali identità. Il libro si inserisce in un dibattito aperto sulla percezione dei ruoli e delle identità di genere nella società contemporanea.

Una domanda semplice solo in apparenza, capace ancora oggi di aprire interrogativi, confronto e dibattito: “Che cosa vuol dire, dunque, essere donna? Ed essere uomo?”. Attorno a questa riflessione ruoterà il nuovo appuntamento della rassegna "Incontro con l’autore" in programma venerdì 5 giugno. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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