A Casa Saffi la Resistenza e la voce di Alba de Céspedes | la presentazione del libro È una donna che vi parla stasera
Venerdì 5 giugno alle 18, nel cortile di una sede storica, si terrà la presentazione del libro di Alba de Céspedes intitolato “È una donna che vi parla, stasera”. L’evento, organizzato dall’Anpi e in collaborazione con Udi e Cgil, prevede un dialogo tra Valeria Paola Babini, curatrice dell’opera, e Brunella Turci, presidente dell’associazione. La pubblicazione affronta temi legati alla Resistenza e alla voce delle donne durante quel periodo.
Venerdi 5 giugno alle 18 verrà presentato, nel cortile di casa Saffi, in via Albicini 25, a cura di Anpi Forlì-Cesena e in collaborazione con Udi e Cgil il libro “E' una donna che vi parla, stasera” di Alba de Céspedes, a cura di Valeria Paola Babini, che dialogherà con Brunella Turci Presidente. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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