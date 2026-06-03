A Casa Saffi la Resistenza e la voce di Alba de Céspedes | la presentazione del libro È una donna che vi parla stasera

Notizia in breve

Venerdì 5 giugno alle 18, nel cortile di una sede storica, si terrà la presentazione del libro di Alba de Céspedes intitolato “È una donna che vi parla, stasera”. L’evento, organizzato dall’Anpi e in collaborazione con Udi e Cgil, prevede un dialogo tra Valeria Paola Babini, curatrice dell’opera, e Brunella Turci, presidente dell’associazione. La pubblicazione affronta temi legati alla Resistenza e alla voce delle donne durante quel periodo.