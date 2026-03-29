Essence Hotels Fano affronterà in trasferta la sorpresa Rinascita Lagonegro

Oggi alle 18 si gioca l’ultima partita della stagione della squadra di volley in trasferta contro la Rinascita Lagonegro, formazione che ha sorpreso molti nel campionato. La squadra ospite, recentemente uscita da una situazione complicata, affronta l’incontro con maggiore serenità, mentre la squadra in trasferta cerca di concludere al meglio un’annata che ha visto una svolta positiva. La partita si svolge a Villa d’Agri, in provincia di Potenza.

Una Essence Hotels ormai salva gioca a cuor leggero l’ultima partita stagionale oggi alle 18 a Villa d’Agri (Potenza), dove affronterà la sorpresa Rinascita Lagonegro di Waldo Kantor. Partita ininfluente per entrambe le formazioni anche se i locali vorranno chiudere in bellezza la regular season davanti al proprio pubblico e prepararsi al meglio per i playoff. Ottima la stagione dei potentini che, da neopromossi, hanno agguantato un meritato sesto posto. Fano dal canto suo viene da tre buone gare in cui è riuscita a conquistare cinque punti, fondamentali per garantirsi la permanenza in categoria: "In queste settimane – afferma il centrale Stefano Mengozzi – abbiamo lavorato molto bene, con sacrificio ed entusiasmo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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