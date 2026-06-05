Esplode un drone in Romania Kiev ammette | Era nostro L’ira di Medvedev | Bastarda Ursula vuole un attentato all’Ue? – La diretta
Un drone è esploso in Romania, e Kiev ha ammesso che era di sua proprietà. La notizia è stata confermata dopo che l’incidente ha sollevato tensioni tra i paesi coinvolti. Nel frattempo, un commento di un rappresentante russo ha criticato l’Unione Europea, insinuando che ci fosse un tentativo di attentato. La giornata è segnata anche dalla pubblicazione di una lettera di Zelensky a Putin, proponendo negoziati diretti per risolvere il conflitto.
Il giorno dopo la lettera a sorpresa di Volodymyr Zelensky a Vladimir Putin con la proposta di negoziati diretti per mettere fine alla guerra, le speranze di dialogo si mescolano alla routine della guerra. Nuovi bombardamenti russi sull’Ucraina hanno fatto diverse vittime, mentre è giallo sull’esplosione di un drone nel porto di Costanza, in Romania. Tutti gli aggiornamenti in diretta. L’ex presidente e attuale vice segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Dmitry Medvedev, ha accusato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen di travisare i fatti relativi all’incidente causato da un drone navale ucraino nel porto rumeno di Costanza. 🔗 Leggi su Open.online
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Romania, esplode un drone nel porto di Costanza. La Russia: «Era ucraino». L’Ue: «Pronti a difendere l’Est Europa» – La direttaUn drone è esploso nel porto di Costanza, in Romania, e secondo la Russia era di provenienza ucraina.