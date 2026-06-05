Esplode un drone in Romania Kiev ammette | Era nostro L’ira di Medvedev | Bastarda Ursula vuole un attentato all’Ue? – La diretta

Notizia in breve

Un drone è esploso in Romania, e Kiev ha ammesso che era di sua proprietà. La notizia è stata confermata dopo che l’incidente ha sollevato tensioni tra i paesi coinvolti. Nel frattempo, un commento di un rappresentante russo ha criticato l’Unione Europea, insinuando che ci fosse un tentativo di attentato. La giornata è segnata anche dalla pubblicazione di una lettera di Zelensky a Putin, proponendo negoziati diretti per risolvere il conflitto.