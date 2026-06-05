Escursionisti dispersi all' Alpe Piana | recuperati all' alba dopo una notte di intervento

Da novaratoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Due escursionisti dispersi sull’Alpe Piana sono stati recuperati all'alba dopo una notte di interventi di soccorso. L’intervento, iniziato giovedì sera, si è concentrato in un’area molto difficile da raggiungere nel territorio di Premosello-Chiovenda. Le operazioni sono durate tutta la notte e sono terminate con il loro salvataggio.

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Messi in salvo dopo una nottata di intervento. Nella serata di giovedì 4 giugno 2026 è iniziato un articolato intervento di ricerca e soccorso in montagna presso l’Alpe Piana, nel territorio del Comune di Premosello-Chiovenda, per due escursionisti dispersi in una zona particolarmente impervia. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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