Escursionisti dispersi all' Alpe Piana | recuperati all' alba dopo una notte di intervento

Notizia in breve

Due escursionisti dispersi sull’Alpe Piana sono stati recuperati all'alba dopo una notte di interventi di soccorso. L’intervento, iniziato giovedì sera, si è concentrato in un’area molto difficile da raggiungere nel territorio di Premosello-Chiovenda. Le operazioni sono durate tutta la notte e sono terminate con il loro salvataggio.