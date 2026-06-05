Escursionisti dispersi all' Alpe Piana | recuperati all' alba dopo una notte di intervento
Due escursionisti dispersi sull’Alpe Piana sono stati recuperati all'alba dopo una notte di interventi di soccorso. L’intervento, iniziato giovedì sera, si è concentrato in un’area molto difficile da raggiungere nel territorio di Premosello-Chiovenda. Le operazioni sono durate tutta la notte e sono terminate con il loro salvataggio.
Messi in salvo dopo una nottata di intervento. Nella serata di giovedì 4 giugno 2026 è iniziato un articolato intervento di ricerca e soccorso in montagna presso l’Alpe Piana, nel territorio del Comune di Premosello-Chiovenda, per due escursionisti dispersi in una zona particolarmente impervia. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Notizie e thread social correlati
Trovati morti i due escursionisti dispersi a Verzegnis in Friuli, i corpi recuperati a Sella ChianzutanDue escursionisti dispersi a Verzegnis, in Friuli, sono stati trovati morti a Sella Chianzutan.
Monte Cervati, recuperati due alpinisti dispersi: intervento con elicottero della Guardia di FinanzaDue alpinisti dispersi sono stati recuperati sul Monte Cervati, nel territorio di Sanza, grazie a un intervento della Guardia di Finanza con un...
Escursionisti dispersi all’Alpe Piana, complesso soccorso notturno sulle montagne di Premosello-ChiovendaMobilitazione congiunta di Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, Guardia di Finanza e Carabinieri. Determinante il contatto telefonico con i due escursionisti e la localizzazione tramite triangolazione d ... varesenews.it
Escursionisti dispersi all'Alpe Piana: recuperati all'alba dopo una notte di interventoDeterminante, nelle prime fasi dell’intervento, il contatto telefonico stabilito con i dispersi tramite la sala operativa dei vigili del fuoco, che ha consentito di acquisire una prima localizzazione ... novaratoday.it