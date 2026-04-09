Monte Cervati recuperati due alpinisti dispersi | intervento con elicottero della Guardia di Finanza

Due alpinisti dispersi sono stati recuperati sul Monte Cervati, nel territorio di Sanza, grazie a un intervento della Guardia di Finanza con un elicottero. I due escursionisti avevano perso l’orientamento lungo la cresta del massiccio montuoso. La squadra di soccorso ha raggiunto i soggetti e li ha condotti in sicurezza. L’intervento si è svolto nella giornata di oggi, senza riportare feriti.

Intervento di soccorso sul Monte Cervati, nel territorio comunale di Sanza, dove due alpinisti hanno perso l’orientamento lungo la cresta del massiccio montuoso. L’operazione è stata condotta dalle Fiamme Gialle della Stazione di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi, a seguito dell’attivazione della Centrale Operativa del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico). Le operazioni di ricerca. Considerate le condizioni ambientali particolarmente difficili, tra alta quota e presenza di neve, è stato predisposto un dispositivo di soccorso articolato in sinergia tra Guardia di Finanza e CNSAS. Sono state attivate due squadre operative: una impegnata nelle ricerche a terra, composta da personale specializzato e volontari, e una seconda squadra elitrasportata. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Monte Cervati, recuperati due alpinisti dispersi: intervento con elicottero della Guardia di Finanza Salvataggio in alta quota sul Monte Cervati: due alpinisti tratti in salvo dalla Guardia di FinanzaNella giornata di ieri, le Fiamme Gialle della Stazione di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi, a seguito di... Leggi anche: Due escursionisti in ipotermia intrappolati tra le nevi sul Monte Cervati: salvati con l’elicottero Temi più discussi: Soccorso sul Monte Cervati: due giovani escursionisti recuperati in elicottero; Soccorso sul Monte Cervati: due giovani escursionisti recuperati in elicottero; Escursionisti in difficoltà sul Monte Cervati a Sanza. Recuperati dal Soccorso Alpino; Recuperati due alpinisti dispersi sul Monte Cervati. Monte Cervati, recuperati due alpinisti dispersi: intervento con elicottero della Guardia di FinanzaIntervento di soccorso sul Monte Cervati, nel territorio comunale di Sanza, dove due alpinisti hanno perso l’orientamento lungo la cresta del massiccio ... zon.it Sanza. Si perdono sul Monte Cervati, soccorsi due alpinistiE’ stato necessario predisporre un dispositivo di ricerca articolato per soccorrere i due alpinisti, due ventenni originari della provincia di Salerno, che ieri hanno perso l’orientamento sul Monte Ce ... telecolore.it Due alpinisti dispersi sul Monte Cervati: il salvataggio in elicottero >>> VIDEO - facebook.com facebook PERDONO L’ORIENTAMENTO SUL MONTE CERVATI, RECUPERATI DUE ALPINISTI Nella giornata di ieri, le Fiamme Gialle della Stazione di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi, a seguito di attivazione della Centrale Ope x.com