Trovati morti i due escursionisti dispersi a Verzegnis in Friuli i corpi recuperati a Sella Chianzutan

Due escursionisti dispersi a Verzegnis, in Friuli, sono stati trovati morti a Sella Chianzutan. I corpi sono stati recuperati nelle ultime ore dopo una ricerca iniziata l’11 maggio. Le autorità hanno confermato il ritrovamento dei due giovani senza vita, mettendo fine alla lunga attesa per i loro familiari e le squadre di soccorso coinvolte nelle operazioni. La procura ha avviato eventuali accertamenti per chiarire le cause del decesso.

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Un tragico epilogo: i due escursionisti risultati dispersi in Friuli da giorni sono stati trovati morti a Sella Chianzutan, località tra il monte Piombada e il monte Bottai. Nei pressi della stessa località era stata trovata la loro Vespa, in un parcheggio. Il drammatico ritrovamento è stato fatto dall’elicottero della Protezione Civile Fvg, che si è subito adoperato insieme al Soccorso Alpino e alla Guardia di Finanza per il recupero delle salme. Due escursionisti trovati morti La notizia arriva da Repubblica. I due escursionisti di lingua tedesca scomparsi da lunedì 11 maggio nell’area di Verzegnis, in provincia di Udine, sono stati trovati privi di vita la mattina di sabato 16. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Trovati morti i due escursionisti dispersi a Verzegnis in Friuli, i corpi recuperati a Sella Chianzutan ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Body of first Mount Dukono eruption victim found, believed to be Indonesian Sullo stesso argomento Leggi anche: Morti i due escursionisti dispersi in Friuli: i corpi dei due giovani individuati a Sella Chianzutan Friuli: due escursionisti dispersi sopra Verzegnis, ricerche nella zona di Sella ChianzutanRicerche in corso nel territorio di Verzegnis, per due escursionisti di lingua tedesca dispersi ormai da ore. Trovati morti i due escursionisti dispersi in montagna in Friuli: giallo sulla fine di due ventenni stranieriSono stati trovati senza vita i due escursionisti stranieri dispersi da ieri nell'area montana di Verzegnis (Udine). I due corpi sono stati individuati questa mattina dall'elicottero ... ilmattino.it Trovati morti i due escursionisti dispersi a Verzegnis in Friuli, i corpi recuperati a Sella ChianzutanTragico epilogo per gli escursionisti dispersi in Friuli dall'11 maggio: i due giovani sono stati trovati morti a Sella Chianzutan. La ricostruzione ... virgilio.it