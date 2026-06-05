Escursioni guidate e tipicità A Leffe storica Corsa de Zèrc

Da quotidiano.net 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Leffe si svolge la storica Corsa de Zèrc, con escursioni guidate e eventi dedicati alle tradizioni locali. A Brescia, domenica, la zona della Maddalena ospita Kidsmeetalps, un'iniziativa gratuita rivolta alle famiglie. L'evento include laboratori, attività artistiche e tematiche sulla sostenibilità, con l’obiettivo di coinvolgere bambini e adulti attraverso il gioco e la creatività. L’appuntamento offre un'occasione per trascorrere un fine settimana all’aria aperta dedicato alle tematiche ambientali.

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Tante occasioni per un fine settimana all’aria aperta. A Brescia, domenica, la Maddalena ospita Kidsmeetalps, una giornata gratuita per famiglie tra laboratori, arte e sostenibilità, pensata per avvicinare bambini e adulti ai temi ambientali attraverso il gioco e la creatività. Sempre nel Bresciano, domenica torna Valledrane Xperience a Treviso Bresciano (Brescia): un’escursione guidata al Forte di Valledrane, antica struttura militare affacciata sul lago d’Idro, arricchita dalla visita a un’azienda agricola del territorio e da un percorso immerso nella natura della Valle Sabbia. Lo sport è protagonista in Valtellina. A Bormio (Sondrio) domenica torna la Stelvio Santini, granfondo che affronta salite leggendarie come Stelvio e Mortirolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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