Il Varesotto si apre ai visitatori con otto escursioni guidate che attraversano borghi, boschi e alture. Le passeggiate offrono l’opportunità di conoscere i percorsi storici e ambientali di questa zona, con itinerari studiati per esplorare punti di interesse e paesaggi naturali. Le iniziative sono organizzate per coinvolgere chi desidera scoprire i luoghi più autentici e nascosti di questa regione.

Un territorio che torna a raccontarsi attraverso i suoi sentieri, le sue alture e la sua memoria più autentica. È questa la direzione intrapresa dalla Fondazione Varese Welcome, in sinergia con la Camera di Commercio di Varese, che insieme al Club Alpino Italiano rilanciano un progetto capace di coniugare turismo, cultura e sostenibilità. Otto escursioni guidate, distribuite tra maggio e novembre, diventano così un vero e proprio itinerario esperienziale nel cuore della provincia varesina. Non semplici passeggiate, ma occasioni per riscoprire un patrimonio diffuso fatto di borghi in pietra, antiche mulattiere, alpeggi e boschi di castagni, fino alle testimonianze storiche della Linea Cadorna.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tra alture, borghi e boschi. Otto escursioni guidate alla scoperta del Varesotto

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