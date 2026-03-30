Al sabato è in programma un pomeriggio di eventi in piazza Mazzini e una cena con protagonisti d’eccellenza a Palazzo Dolcini, mentre domenica verrà proposta un’intera giornata di iniziative, con trekking guidati ed escursioni in e-bike e visite alle cantine, e momenti di degustazioni di vini accompagnati da assaggi di prodotti tipici. Si potranno, così, visitare, a piedi o in bicicletta, le prestigiose cantine di produzione mercatesi, indicate sulla mappa creata ad hoc. Sarà un’esperienza unica che si lega ad aromi e sapori, ammirando i colori della vigna e della terra. Un piacere che coinvolge tutti i sensi: l’emozione di degustare un intero territorio in un calice. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - 'Passi e parole di vino': due giornate fra cene d’eccellenza, degustazioni, escursioni e visite guidate

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