Durante un'escursione in solitaria, è fondamentale portare con sé una mappa, una bussola e una torcia, e comunicare sempre a qualcuno il percorso previsto e l'orario di rientro. È consigliabile scegliere percorsi ben segnalati e evitare zone isolate o con condizioni meteorologiche avverse. La presenza di un telefono con batteria carica e il rispetto delle proprie capacità fisiche aiutano a ridurre i rischi durante l'uscita in natura.

Fare un'escursione insieme a un gruppo di amici o con il proprio partner è sicuramente un buon modo per fare dell'attività fisica. Talvolta può capitare, soprattutto quando si è in due, che una persona sia più rapida e atletica e finisca per abbandonare l'altra lungo il cammino. Addirittura esiste il termine Divorzio alpino per indicare questo fenomeno. Ci sono poi altre situazioni in cui si può decidere di fare un'escursione in solitaria in partenza, per fare un'esperienza diversa, gestendo in autonomia il proprio ritmo, sviluppando capacità fisiche e organizzative e trovando una maggiore concentrazione rispetto all'ambiente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Escursione in solitaria? Le regole d'oro per stare sicuri e non correre rischi

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