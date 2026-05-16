Basta un sms per correre rischi
Un semplice messaggio di testo può comportare rischi legali e finanziari, come evidenziato dalla segretaria nazionale di una delle principali associazioni di bancari italiani. Nella sua analisi, viene sottolineato come molte persone possano sottovalutare le conseguenze di inviare un sms, senza rendersi conto delle implicazioni che può comportare. La questione riguarda soprattutto la possibilità di incorrere in problemi legali o di sicurezza, anche senza intenzioni negative.
L’analisi di Elisabetta Mercaldo, segretaria nazionale Fabi, (Federazione autonoma bancari italiani). 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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