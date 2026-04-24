Sempre più persone preferiscono evitare rischi e cercano di avere una sicurezza stabile alle spalle. Le scelte di vita si sono fatte più caute e meno impulsive rispetto al passato, quando si era disposti a affrontare le conseguenze di decisioni rischiose. Oggi, la tendenza è quella di preferire garanzie e protezioni piuttosto che mettersi in situazioni imprevedibili, anche se questo comporta un approccio più prudente.

I giorni in cui le persone si gettavano volentieri nel profondo e poi affrontavano le conseguenze con uno psicoterapeuta sono ormai lontani. Oggi, i cuori soli non cercano appuntamenti in sé: vogliono garanzie che un incontro non si trasformi in un'altra "dolorosa lezione". Per molti, la loro tranquillità è la priorità. E naturalmente, questo influisce su come le persone si incontrano e interagiscono online. Di come siano cambiate le regole del gioco è ciò di cui parleremo dopo. Molti ammettono che il processo di ricerca di un partner sembra un lavoro duro ed estenuante. Gli appuntamenti tradizionali oggi richiedono troppe risorse. E non si tratta solo di soldi (anche se la necessità di spendere per viaggi e attività condivise non è mai scomparsa).🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Le persone sole non vogliono più correre rischi: vogliono garanzie e una rete di sicurezza

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