Le persone sole non vogliono più correre rischi | vogliono garanzie e una rete di sicurezza

Da ilsipontino.net 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sempre più persone preferiscono evitare rischi e cercano di avere una sicurezza stabile alle spalle. Le scelte di vita si sono fatte più caute e meno impulsive rispetto al passato, quando si era disposti a affrontare le conseguenze di decisioni rischiose. Oggi, la tendenza è quella di preferire garanzie e protezioni piuttosto che mettersi in situazioni imprevedibili, anche se questo comporta un approccio più prudente.

I giorni in cui le persone si gettavano volentieri nel profondo e poi affrontavano le conseguenze con uno psicoterapeuta sono ormai lontani. Oggi, i cuori soli non cercano appuntamenti in sé: vogliono garanzie che un incontro non si trasformi in un'altra "dolorosa lezione". Per molti, la loro tranquillità è la priorità. E naturalmente, questo influisce su come le persone si incontrano e interagiscono online. Di come siano cambiate le regole del gioco è ciò di cui parleremo dopo. Molti ammettono che il processo di ricerca di un partner sembra un lavoro duro ed estenuante. Gli appuntamenti tradizionali oggi richiedono troppe risorse. E non si tratta solo di soldi (anche se la necessità di spendere per viaggi e attività condivise non è mai scomparsa).🔗 Leggi su Ilsipontino.net

le persone sole non vogliono pi249 correre rischi vogliono garanzie e una rete di sicurezza
© Ilsipontino.net - Le persone sole non vogliono più correre rischi: vogliono garanzie e una rete di sicurezza

S1-2 The Immortal Treasure Bowl – A Miscellaneous Spirit Root Is the True Boss | MULTI SUB

Video S1-2 The Immortal Treasure Bowl – A Miscellaneous Spirit Root Is the True Boss | MULTI SUB

Notizie correlate

Il femminile. Le neroverdi vogliono continuare a correre. Con il Como è un match che vale parecchioFresco di prima vittoria dell’anno, il Sassuolo Femminile vuole continuare a correre.

Le donne non vogliono più scegliere tra figli e lavoroÈ una storia costellata di rose e di spine seppure impreziosite dai colori delle mimose quella che si celebra oggi nell’anniversario dell’8 marzo.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Il 5 x mille per sostenere le famiglie in difficoltà / Notizie / Novità / Homepage; La solitudine pesa sul cuore e mette a rischio le valvole cardiache; Illegittima la legge ungherese a tutela dei minori che emargina le persone LGBTI+; Melanoma, non conta solo il sole: fino a 2.600 casi l’anno in Italia possono essere ereditari.

Le persone che incroci nella vita non arrivano mai per caso: il viaggio nel cuore di Francesco SoleLo scrittore ci accompagna nel mondo di Cesare Rinaldi, nel suo nuovo romanzo I giorni in cui ho imparato ad amare Il giorno in cui impari ad amare - dice Francesco Sole - ti regala una ... ilgiornale.it

Olanda: apre la cassa per persone soleIn un mondo sempre frenetico, c’è ancora chi desidera rallentare e parlare con le persone, con calma. Per queste persone e per le persone che si sentono sole, è nata da una catena di supermercati ... 105.net

Trova facilmente notizie e video collegati.