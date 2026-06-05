Escort estrema destra e affari | dentro il Davos di Putin la honey trap di Stato
Al centro di un evento internazionale, si svolge un forum con panel su economia, energia, intelligenza artificiale e il nuovo ordine multipolare. Tra i partecipanti, si trovano rappresentanti di vari paesi e settori, mentre si susseguono incontri riservati e discussioni su temi geopolitici. Il forum si svolge in un ambiente formale, con conferenze e incontri ufficiali, ma anche con momenti di confronto più informali.
C’è il forum ufficiale, con i panel sull’economia globale, l’energia, l’intelligenza artificiale e il “nuovo ordine multipolare”. E poi c’è il sottobosco che da anni accompagna il grande appuntamento economico del Cremlino: feste private, hotel di lusso, accompagnatrici, incontri riservati che si. 🔗 Leggi su Today.it
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