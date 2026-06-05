Escort estrema destra e affari | dentro il Davos di Putin la honey trap di Stato

Notizia in breve

Al centro di un evento internazionale, si svolge un forum con panel su economia, energia, intelligenza artificiale e il nuovo ordine multipolare. Tra i partecipanti, si trovano rappresentanti di vari paesi e settori, mentre si susseguono incontri riservati e discussioni su temi geopolitici. Il forum si svolge in un ambiente formale, con conferenze e incontri ufficiali, ma anche con momenti di confronto più informali.