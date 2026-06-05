Escort estrema destra e affari | dentro il Davos di Putin dove il rischio ricatto è altissimo

Notizia in breve

Un forum si svolge in un hotel di lusso, con partecipanti provenienti da vari paesi. Sono presenti politici, imprenditori e rappresentanti di gruppi estremisti di destra. Tra i temi discussi ci sono economia globale, energia e intelligenza artificiale. Durante l’evento, si è parlato anche di affari legati a escort e di possibili ricatti. L’atmosfera è tesa e l’attenzione è rivolta a potenziali rischi di manipolazione e intimidazione.