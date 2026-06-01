Alle elezioni in Colombia il candidato di estrema destra è stato il più votato

Da ilpost.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle elezioni in Colombia, il candidato di estrema destra ha ottenuto il maggior numero di voti e accederà al secondo turno. Il suo avversario sarà il candidato di sinistra, Iván Cepeda. La competizione si svolgerà tra questi due candidati, con la prima fase che ha visto una netta affermazione del rappresentante di destra. La data del ballottaggio non è ancora stata comunicata.

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Abelardo de la Espriella andrà al ballottaggio con il candidato della sinistra Iván Cepeda, erede del presidente uscente Gustavo Petro Le elezioni presidenziali in Colombia si sono concluse come previsto senza che nessun candidato ottenesse più del 50 per cento dei voti. Ci sarà quindi un ballottaggio tra i due candidati più votati: Abelardo de la Espriella, di estrema destra, che ha preso il 43,7 per cento, e Iván Cepeda, di sinistra, che ha preso il 40,9. Il ballottaggio è in programma per il 21 giugno. Il vincitore del ballottaggio prenderà il posto di Gustavo Petro, in carica dal 2022 e primo presidente di sinistra dopo quasi settant’anni di governi liberali e conservatori, di destra e centrodestra. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Las condiciones que pone IVÁN CEPEDA para debatir: Solo candidatos de la extrema derecha | Pulzo

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