esce di casa e non torna trovato morto nei boschi

Un uomo di 69 anni, medico dentista in servizio presso il carcere Bassone di Como, è stato trovato morto nei boschi vicino a Cuasso al Monte, in provincia di Varese. Era uscito di casa per recarsi al lavoro come ogni mattina, ma non è più tornato. La scoperta è avvenuta mercoledì sera, dopo che il suo corpo è stato rinvenuto in una zona boschiva. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle circostanze del decesso.

Era uscito di casa per andare al lavoro, come ogni mattina, ma non è più ritornato. Paolo Dell’Acqua, 69 anni, medico dentista del carcere Bassone di Como, è stato trovato nella serata di mercoledì senza vita, nei boschi della zona di Cuasso al Monte, in provincia di Varese. A dare l’allarme sono stati i familiari, verso le 12.30, di mercoledì, quando si sono resi conto che non riuscivano più a mettersi in contatto con lui, come avveniva abitualmente. L’uomo era uscito di casa la mattina, come ogni giorno, diretto verso il carcere Bassone di Como, ma senza dare particolari indicazioni sui quelli che sarebbero stati i suoi spostamenti successivi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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24 01 2026 FROSINONE: ESCE DI CASA E NON TORNA, MORTO 15ENNE

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