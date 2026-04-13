Claudio Barbi trovato morto nei boschi dopo giorni di ricerche

Claudio Barbi è stato trovato morto nei boschi dopo giorni di ricerche. La notizia è arrivata nella tarda mattinata di ieri, chiudendo le speranze di ritrovarlo vivo. Le operazioni di ricerca erano proseguite senza sosta da quando era scomparso, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La scoperta è stata confermata dalle autorità competenti, che stanno ancora lavorando per chiarire le circostanze del decesso.

Arezzo, 13 aprile 2026 – Le speranze di riportare a casa Claudio Barbi si sono interrotte nella tarda mattinata di ieri. Il corpo dell’uomo, senza vita già da diverse ore, è stato ritrovato a Cerini, una piccola località della frazione di Terontola, a pochi chilometri di distanza dall’abitazione in cui il 61enne cortonese viveva da solo. Claudio, che tra gli abitanti del comune godeva di una certa notorietà, era stato visto per l’ultima volta intorno alle 17:30 di giovedì 9 aprile nel cortonese, poi più niente. Le ricerche erano cominciate nel pomeriggio presto di sabato, non appena è stata notificata la denuncia, che per legge può essere sporta dopo almeno 48 ore dalla scomparsa.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Claudio Barbi trovato morto nei boschi dopo giorni di ricerche Prato: trovato morto nei boschi a Pistoia l’uomo scomparso da giorniPISTOIA – È stato ritrovato morto Giuliano Arcaleni, 84enne residente a Prato, di cui si erano perse le tracce lo scorso 8 aprile. Leggi anche: Cade in zona impervia dopo un probabile malore: trovato morto nei boschi di Montevecchia