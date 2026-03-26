Cade in zona impervia dopo un probabile malore | trovato morto nei boschi di Montevecchia

Un uomo di 76 anni è stato trovato senza vita in una zona impervia dei boschi di Montevecchia, nel territorio brianzolo, poco dopo mezzogiorno di oggi, giovedì 26 marzo. Secondo le prime informazioni, si ipotizza che possa aver avuto un malore. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo era già deceduto al momento dell’arrivo. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso.

Soccorsi urgenti sul posto anche con l'elicottero. Ma per il 76enne non c'è stato più nulla da fare Tragedia nei boschi di Montevecchia. Un uomo di 76 anni è stato trovato morto in una zona impervia nel territorio verde del comune brianzolo poco dopo mezzogiorno di oggi, giovedì 26 marzo. Stando alle prime informazioni a disposizione, l'anziano sarebbe deceduto dopo una caduta seguita a un probabile malore. L'allarme è scattato in codice rosso (massima urgenza) e la centrale di Areu ha subito inviato sul posto l'elicottero del 118 decollato da Milano e un equipaggio del Soccorso alpino, allertando inoltre i vigili del fuoco e i carabinieri di Merate. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Cade in zona impervia dopo un probabile malore: trovato morto nei boschi di Montevecchia Articoli correlati Tragedia nelle Case dei Puffi: 70enne trovato morto in atrio, probabile maloreUn uomo è stato trovato morto nei pressi dell’atrio di una palazzina nel comprensorio delle Case dei Puffi. Cade in una zona impervia sotto la Strada Regia: soccorsa con l’elicottero a NessoIntervento nel pomeriggio del 10 marzo del soccorso alpino, dei vigili del fuoco e dell’elisoccorso di Milano. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cade in zona impervia dopo un probabile... Temi più discussi: Mandello, escursionista 77enne cade in zona impervia: soccorso in elicottero; Cade sul Monte Due Mani, escursionista soccorso con l'elicottero; Cade in un dirupo durante un’escursione: 77enne salvato e recuperato in elicottero dal soccorso alpino lariano; Cade in una scarpata tra i rovi: uomo recuperato a Sassocorvaro. Cade in zona impervia dopo un probabile malore: trovato morto nei boschi di MontevecchiaTragedia nei boschi di Montevecchia. Un uomo di 77 anni è stato trovato morto in una zona impervia nel territorio verde del comune brianzolo poco dopo mezzogiorno di oggi, giovedì 26 marzo. Stando all ... leccotoday.it Cade dall’olivo in zona imperviaEra su un ulivo, probabilmente impegnato nella potatura, quando è caduto sbattendo la testa. L’incidente è successo nella mattina di oggi 14 marzo a Mutigliano. luccaindiretta.it Albero cade nel cortile di una scuola IL LINK NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook Vento forte nel Foggiano, un albero cade e sfiora edicola in via Mons. Farina a Foggia FOTO x.com