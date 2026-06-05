Esami di Maturità in Trentino nominate 140 commissioni

In Trentino, 4.585 studenti affronteranno gli esami di maturità nei prossimi giorni. Sono state nominate 140 commissioni, ciascuna composta da membri incaricati di valutare le prove. La maggior parte degli studenti si troverà a sostenere gli esami nelle scuole superiori della regione, con prove che si svolgeranno secondo il calendario stabilito. Le commissioni sono state formate per garantire lo svolgimento regolare delle prove.

Sono 4.585 gli studenti trentini che nei prossimi giorni dovranno sostenere gli esami di maturità. Di questi, 4.085 sono maturandi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado mentre gli altri 500 hanno concluso un percorso di formazione professionale: 2.383 nei licei, 103. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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