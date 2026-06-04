Esami di maturità 2026 ci siamo | ecco le commissioni per Reggio Calabria e provincia

Notizia in breve

A 14 giorni dall'inizio degli esami di maturità 2026, sono state rese pubbliche le commissioni per la provincia di Reggio Calabria. Le sessioni si svolgeranno con le classiche modalità previste dalla normativa vigente. Le prove si terranno nel mese di giugno, secondo il calendario ufficiale. Le commissioni sono state formate in conformità alle disposizioni ministeriali e saranno impegnate nel valutare i candidati in diverse discipline.