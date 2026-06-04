Esami di maturità 2026 ci siamo | ecco le commissioni per Reggio Calabria e provincia
A 14 giorni dall'inizio degli esami di maturità 2026, sono state rese pubbliche le commissioni per la provincia di Reggio Calabria. Le sessioni si svolgeranno con le classiche modalità previste dalla normativa vigente. Le prove si terranno nel mese di giugno, secondo il calendario ufficiale. Le commissioni sono state formate in conformità alle disposizioni ministeriali e saranno impegnate nel valutare i candidati in diverse discipline.
Quattordici giorni all'alba e scatterà la temuta, ma indimenticabile, mission esame di maturità 2026. Vocabolari alla mano, tensione alle stelle, la prova delle prove per ogni studente, inizierà giovedì 18 giugno, alle 8.30, con il primo scritto, italiano, comune a tutti gli indirizzi scolastici. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Esame di maturità 2026, rese note le materie: tutte le novità per docenti e studenti
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