Esami Maturità 2026 | ecco le commissioni complete della Sardegna
Le commissioni degli Esami di maturità per la regione Sardegna per l’anno scolastico 20252026 sono state rese note con gli elenchi completi. La nomina di presidenti e commissari avverrà il 4 giugno.
Maturità 2026: nomine Commissari e Presidenti il 4 giugno. Tutte info dalla riunione del 16 giugno al Colloquio LO SPECIALE Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri “L’Agenda delle scadenze” per Segreterie, DSGA e Dirigenti: dove la trovo? A cosa mi serve? Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate Graduatorie GPS 2026 verso la pubblicazione. Chi ci sarà e chi no, certificazioni informatiche e punteggi LO SPECIALE Educare all’umano nell’era dell’Intelligenza Artificiale: il nuovo percorso Eurosofia tra innovazione, emozioni e consapevolezza 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Maturità 2026, nomi dei presidenti di commissione: gli elenchi delle regioni
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Esami Maturità 2026, stanno arrivando le mail di nomina di Presidenti e Commissari. Domani attese le commissioniDomani sarà pubblicata la composizione delle commissioni degli esami di maturità 2026.
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