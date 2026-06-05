Esami di Maturità | I commissari prendono 399 euro gli esterni 911 e i presidenti 1290 Troppo poco per un lavoro così impegnativo Il Punto di Daniela Rosano ANIEF

I compensi per i membri delle commissioni d'esame di maturità sono stati pubblicati, con i presidenti che ricevono 1.290 euro, gli esterni 911 e i commissari interni 399. La cifra per i commissari interni è considerata insufficiente rispetto all'impegno richiesto. La questione dei pagamenti torna a essere al centro del dibattito, evidenziando la differenza tra le retribuzioni e la mole di lavoro svolta durante le prove.

Con la pubblicazione dei nominativi di presidenti e commissari esterni dell’esame di maturità 2026 torna al centro del dibattito anche il tema dei compensi riconosciuti al personale impegnato nelle commissioni d’esame. Un tema che, secondo Anief, resta irrisolto da quasi vent’anni. L’attuale sistema prevede compensi che non hanno subito aggiornamenti nonostante l’aumento del costo della vita e le profonde trasformazioni intervenute nel sistema scolastico. Per i presidenti di commissione il compenso base è pari a 1.249 euro, mentre ai commissari esterni spettano 911 euro e ai commissari interni 399 euro. “L’anno prossimo festeggeremo i vent’anni dalla tabella che regola i compensi dei commissari di Stato”, ha osservato Rosano, sottolineando come gli importi siano rimasti immutati dal 2007. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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