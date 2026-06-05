Erosione della costa dopo la mareggiata Vignali FI | A rischio la stagione in ritardo sul maxi ripascimento

Dopo le recenti mareggiate, la costa sta subendo un’erosione significativa. La Regione Emilia-Romagna è stata chiamata a intervenire rapidamente per limitare i danni e tutelare la stagione balneare in corso. Si evidenzia un ritardo nella realizzazione del maxi ripascimento quinquennale, un intervento previsto da tempo ma ancora in fase di attuazione.

“La Regione Emilia?Romagna intervenga immediatamente per contenere i danni dell’erosione costiera causati dalle recenti mareggiate e salvare la stagione balneare appena iniziata, accelerando al contempo la realizzazione del maxi ripascimento quinquennale, su cui registriamo un grave ritardo e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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