Al via il maxi intervento contro l’erosione dieci milioni per salvare la costa di Casabianca
È stato avviato ufficialmente il procedimento per un grande intervento di protezione della costa nel Messinese, con un investimento di dieci milioni di euro destinati a contrastare l’erosione a Casabianca. Si tratta di uno dei progetti più attesi nel settore della difesa costiera nella zona, volto a preservare il territorio e a prevenire ulteriori danni alle aree costiere.
Prende ufficialmente il via l’iter per uno degli interventi più attesi sul fronte della difesa costiera nel Messinese. La Struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana ha pubblicato il bando per la messa in sicurezza della fascia costiera di Casabianca, tra le.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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