A partire da lunedì 30 marzo, inizieranno i lavori di messa in sicurezza di un tratto della falesia nel golfo di Baratti, vicino alla chiesa di San Cerbone. Questi interventi sono necessari a causa dell’erosione della costa e del rischio di frane. La circolazione sulla Strada Comunale n. subirà modifiche temporanee durante l’esecuzione dei lavori, che riguarderanno anche la sistemazione della viabilità locale.

Intervento urgente in attesa della realizzazione del più ampio progetto di ingegneria naturalistica per la difesa della costa. Ecco i dettagli Prenderanno il via dall'inizio della prossima settimana, ovvero lunedì 30 marzo, i lavori urgenti di messa in sicurezza di un tratto della falesia nel golfo di Baratti, in prossimità della chiesa di San Cerbone, con contestuale modifica temporanea della circolazione sulla Strada Comunale n. 13 Baratti–Populonia. L’intervento, fa sapere l'amministrazione comunale di Piombino in una nota, si rende necessario a seguito dell’accentuarsi dei fenomeni erosivi che negli ultimi mesi, anche in conseguenza dei recenti eventi meteorologici, hanno interessato due punti particolarmente critici della costa, avvicinando sensibilmente la linea di frana alla sede stradale. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - Baratti | Erosione della costa e rischio frana, al via i lavori di messa in sicurezza: come cambia la viabilità

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