Tra vite salvate e indagini decisive | ecco gli agenti padovani premiati per il loro coraggio

Da padovaoggi.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli agenti di polizia di una città del Nord Italia sono stati riconosciuti ufficialmente per aver dimostrato coraggio durante interventi di emergenza. Le loro azioni rapide e decisive hanno portato al salvataggio di diverse vite, in situazioni che richiedevano prontezza e determinazione. Le premiazioni si sono svolte in un’occasione in cui sono stati ricordati i momenti cruciali, tra operazioni, numeri e dossier investigativi.

Ci sono le operazioni, i numeri, i dossier. Ma poi ci sono i volti, i nomi, i gesti compiuti in pochi secondi quando non c’è tempo per esitare. È stato questo uno dei momenti più intenso della cerimonia per il 174esimo anniversario della Polizia di Stato, celebrata questa mattina, 10 aprile, in. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Polizia locale di Bari, premiati 44 agenti: "Nel 2025 salvate vite e contrastata l'illegalità"Quarantaquattro gli encomi conferiti per professionalità, dedizione, impegno, competenza e senso del dovere, al personale che si è distinto nel corso...

Gli agenti della Municipale premiati per per gli atti di coraggio e professionalità straordinariaSi è svolta venerdì mattina, nella sala della Giunta, la cerimonia di consegna degli encomi agli agenti della Polizia Locale di Rimini.

Temi più discussi: Così il cuore ha ripreso a battere. Arezzo, tre vite salvate in pochi giorni; Due vite salvate in pochi giorni in Valdarno grazie ai DAE, alla prontezza dell’intervento e alla formazione nelle manovre; Sulla nave che salva vite: l’indifferenza non è un’opzione; I venticinque anni del Suem: quante vite salvate!.

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