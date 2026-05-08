Delfin ricorso di Basilico contro il riassetto | scontro tra gli eredi Del Vecchio

Rocco Basilico, erede di Luxottica, ha presentato un ricorso in Lussemburgo contro il trasferimento di quote da 10 miliardi di euro a Leonardo Maria Del Vecchio. La controversia riguarda un riassetto societario e coinvolge gli eredi della famiglia Del Vecchio. La disputa riguarda le modalità con cui sono stati trasferiti gli asset tra le parti e si inserisce in un contesto di tensioni familiari e legali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Rocco Basilico, uno degli eredi di Luxottica, contesta in Lussemburgo il trasferimento di quote da 10 miliardi a Leonardo Maria Del Vecchio. Al centro, procedure assembleari e nuovi equilibri in Delfin Rocco Basilicoha presentato ricorso presso una corte delLussemburgocontro la procedura che ha dato il via libera al trasferimento del25% della holding Delfin a Leonardo Maria Del Vecchio, proprietario del marchio Ray-Ban. L’operazione, dal valore stimato di circa10 miliardi di euro, rappresenta un passaggio chiave nel riassetto della cassaforte finanziaria della famiglia, principale azionista diEssilorLuxottica. Secondo Basilico, la delibera approvata nell’assemblea del 27 aprile non avrebbe rispettato i requisiti necessari in termini di voti.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Delfin, ricorso di Basilico contro il riassetto: scontro tra gli eredi Del Vecchio Notizie correlate Delfin, prima svolta sul riassetto: verso l’accordo fra gli eredi Del VecchioMilano – Si annuncia una svolta per il riassetto di Delfin, la holding con sede in Lussemburgo degli eredi di Leonardo Del Vecchio che controlla... Rocco Basilico fa ricorso in Lussemburgo contro procedura per vendita quote Delfin. Fonti: l'iniziativa non impedisce il passaggio del 25% a Leonardo Maria Del VecchioRoma, 8 maggio 2026 - Uno degli eredi di Leonardo Del Vecchio, Rocco Basilico, ha fatto ricorso alla Corte del Lussemburgo contro la procedura per il... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Perché la disputa Del Vecchio-Basilico può riscrivere tutto in Delfin; Ricordo di Basilico in Lussemburgo contro procedura per vendita quote Delfin; Francesco Milleri, il regista dei piani di Leonardo Del Vecchio tra Essilux e Delfin. E che osserva da vicino le mosse degli eredi; Biennale, scultore israeliano escluso dalla premiazione: Discriminazione razziale, valuto ricorso. Famiglia Del Vecchio, Rocco Basilico fa ricorso contro il riassetto da 10 miliardi della holding DelfinIl figlio di primo letto di Nicoletta Zampillo chiede al tribunale lussemburghese di dichiarare nulle le delibere approvate in assemblea Delfin sul trasferimento delle quote di Luca e Paola Del Vecchi ... milanofinanza.it Rocco Basilico fa ricorso in Lussemburgo contro procedura per vendita quote Delfin. Fonti: l'iniziativa non impedisce il passaggio del 25% a Leonardo Maria Del VecchioSecondo uno degli eredi di Leonardo Del Vecchio, la procedura non avrebbe ottenuto l'approvazione coi voti richiesti. Fonti finanziarie segnalano che, nonostante il ricorso, l’operazione sul trasferim ... quotidiano.net Delfin, Rocco Basilico impugna il riassetto gruppo Del Vecchio: ricorso contro fratellastro Leonardo Maria x.com Il figlio di primo letto di Nicoletta Zampillo chiede a un tribunale del Lussemburgo di dichiarare nulle le delibere approvate in assemblea Delfin sul trasferimento delle quote di Luca e Paola Del Vecchio alla Lmdv Fin di Leonardo Maria - facebook.com facebook