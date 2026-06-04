I fratelli Leonardo Maria Del Vecchio e Rocco Basilico hanno raggiunto un accordo riguardo al riassetto della holding Delfin, che gestisce le quote degli eredi di un imprenditore. Contestualmente, hanno deciso di rinunciare alle azioni legali avviate nei giorni precedenti. La decisione è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui contenuti dell’accordo o sulle modalità di riorganizzazione.

I fratelli Leonardo Maria Del Vecchio e Rocco Basilico hanno trovato un accordo sul riassetto di Delfin (cassaforte degli eredi di Del Vecchio) con la rinuncia alle azioni legali che erano state annunciate negli scorsi giorni. Rocco Basilico aveva impugnato l’OK di Delfin all’operazione per portare Leonardo Maria Del Vecchio al 37,5% della holding di famiglia. Rocco Basilico, figlio di Nicoletta Zampillo, moglie del fondatore di Luxottica Leonardo Del Vecchio, aveva adito la giustizia del Lussemburgo contro l’operazione di Del Vecchio jr, ultimo figlio del patron nato dal matrimonio con la stessa Zampillo. Attraverso il veicolo Lmdv Fin, Leonardo Maria punta a salire dal 12,5% al 37,5% di Delfin, diventando il primo socio della holding. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delfin, intesa tra Leonardo Maria Del Vecchio e Rocco Basilico sul riassetto della holding

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