Erchie | festa patronale Sant' Irene fino a domenica Domani concerto di Alex Britti

Da noinotizie.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella località di Erchie è in corso la festa patronale dedicata a Sant'Irene, che proseguirà fino a domenica. Domani si terrà un concerto dell'artista Alex Britti. La manifestazione comprende eventi religiosi e musicali, con il concerto che si inserisce nel programma degli appuntamenti. La festa si svolge nel rispetto delle normative vigenti e coinvolge la comunità locale. La locandina dell'evento è stata diffusa per promuovere le iniziative in programma.

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