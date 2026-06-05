Erchie | festa patronale Sant' Irene fino a domenica Domani concerto di Alex Britti

Notizia in breve

Nella località di Erchie è in corso la festa patronale dedicata a Sant'Irene, che proseguirà fino a domenica. Domani si terrà un concerto dell'artista Alex Britti. La manifestazione comprende eventi religiosi e musicali, con il concerto che si inserisce nel programma degli appuntamenti. La festa si svolge nel rispetto delle normative vigenti e coinvolge la comunità locale. La locandina dell'evento è stata diffusa per promuovere le iniziative in programma.