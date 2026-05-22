A Erchie si avvicina la festa di Sant’Irene, con un programma che comprende murales, luci e concerti di grande rilievo. Il centro cittadino si prepara a ospitare il progetto Il Giardino di Giugno, che coinvolgerà diverse aree della zona. Sabato sera, il palco di Largo Calvario accoglierà un concerto con artisti dal vivo, annunciato dagli organizzatori. La manifestazione vedrà anche l’installazione di opere artistiche e decorazioni luminose lungo le vie principali del paese.

? Punti chiave Come trasformerà il progetto Il Giardino di Giugno il centro cittadino?. Chi porterà la musica sul palco di Largo Calvario sabato sera?. Dove si svolgerà lo spettacolo pirotecnico conclusivo della festa?. Perché il nuovo murales coinvolge direttamente i giovani della Bcc?.? In Breve Inaugurazione murales via Borghetto Sant’Irene e concerto orchestrale il 4 giugno ore 20:00.. Spettacolo luminarie Marianolight e concerto Kalinka il 4 giugno in Piazza Umberto I.. Processione religiosa e concerti bandistici con Banda Città di Lecce il 5 giugno.. Concerto Alex Britti il 6 giugno e coro L’Ultima Nota il 7 giugno.. Il prossimo 4 giugno Erchie si prepara a celebrare la festa patronale in onore di Sant’Irene con un programma che spazia dalla devozione religiosa ai grandi concerti popolari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Erchie, festa di Sant’Irene: tra murales, luci e grandi concerti

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