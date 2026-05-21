All' Istituto comprensivo Giuseppe Di Vittorio lezioni all’aperto con l' Erasmus+

Nell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Di Vittorio” di Palermo, sono state avviate lezioni all’aperto come parte di un progetto Erasmus+. La scuola ha deciso di utilizzare il territorio circostante come spazio di apprendimento, abbandonando le tradizionali aule chiuse. Questa iniziativa mira a coinvolgere gli studenti in un ambiente diverso e favorire metodi didattici alternativi. La dirigente scolastica ha spiegato che l’obiettivo è rendere l’esperienza educativa più interattiva e vicina alla realtà quotidiana degli studenti.

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