All' Istituto comprensivo Giuseppe Di Vittorio lezioni all’aperto con l' Erasmus+
Nell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Di Vittorio” di Palermo, sono state avviate lezioni all’aperto come parte di un progetto Erasmus+. La scuola ha deciso di utilizzare il territorio circostante come spazio di apprendimento, abbandonando le tradizionali aule chiuse. Questa iniziativa mira a coinvolgere gli studenti in un ambiente diverso e favorire metodi didattici alternativi. La dirigente scolastica ha spiegato che l’obiettivo è rendere l’esperienza educativa più interattiva e vicina alla realtà quotidiana degli studenti.
Abbattere le mura delle aule scolastiche per fare del territorio una grande lavagna a cielo aperto. È questo lo spirito con cui l’Istituto Comprensivo “Giuseppe Di Vittorio” di Palermo, guidato dalla dirigente Dott.ssa Angela Marciante, ha vissuto e concluso uno stimolante percorso di mobilità. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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Martedì 19 maggio ore 10.00 Via Zanella In collaborazione con l’Istituto Comprensivo G. Lanfranco x.com