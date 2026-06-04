Al via il maxi cantiere per non rimanere a mollo e la strada resta chiusa per quasi 3 mesi
È iniziato un grande intervento di regimazione delle acque a Vimercate, in via Salaino, frazione di Oreno. L’intervento, realizzato da BrianzAcque, prevede lavori che dureranno circa tre mesi. La strada resterà chiusa al traffico durante tutto il periodo. L’obiettivo è evitare allagamenti e migliorare la gestione delle acque nella zona. I lavori sono stati avviati questa settimana e continueranno fino alla conclusione prevista.
A Vimercate al via il maxi cantiere per la regimazione delle acque. L’intervento – che verrà eseguito da BrianzAcque – coinvolgerà la via Salaino, nella frazione di Oreno. La strada sarà chiusa al traffico dal 9 giugno al 31 agosto. Verranno realizzate opere di gestione delle acque meteoriche. I. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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