Al via il maxi cantiere per non rimanere a mollo e la strada resta chiusa per quasi 3 mesi

Notizia in breve

È iniziato un grande intervento di regimazione delle acque a Vimercate, in via Salaino, frazione di Oreno. L’intervento, realizzato da BrianzAcque, prevede lavori che dureranno circa tre mesi. La strada resterà chiusa al traffico durante tutto il periodo. L’obiettivo è evitare allagamenti e migliorare la gestione delle acque nella zona. I lavori sono stati avviati questa settimana e continueranno fino alla conclusione prevista.