Epilogo drammatico | recuperato il corpo senza vita del 23enne risucchiato dal fiume

Il corpo di un giovane di 23 anni, di origini straniere e residente a Foggia, è stato ritrovato nelle acque del fiume Ticino a Vigevano, dopo tre giorni di ricerche. Era stato risucchiato dal fiume e la scoperta è avvenuta nel pomeriggio di giovedì 4 giugno.

Il corpo di Reda Laitawan, 23enne di origini straniere residente a Foggia, è stato ritrovato nel pomeriggio di giovedì 4 giugno nelle acque del fiume Ticino a Vigevano, dopo tre giorni di ricerche. Il giovane marocchino era scomparso il 1° giugno, quando si era tuffato nel fiume per non. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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