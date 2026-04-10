Nerviano un’auto finisce nel laghetto | recuperato il corpo senza vita di una persona

Da ilgiorno.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattina di oggi, venerdì 10 aprile, a Nerviano, in provincia di Milano, un’auto è finita nel laghetto nelle vicinanze. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno recuperato il corpo senza vita di una persona. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. La zona è stata transennata mentre si svolgono le operazioni di rilievo.

Milano, 10 aprile 2026 – Tragica scoperta, questa mattina, venerdì 10 aprile, a Nerviano, in provincia di Milano. I vigili del fuoco del Comando di Milano hanno recuperato il corpo senza vita di una persona, al momento non ancora identificata, all'interno di un'automobile  sommersa nelle acque del laghetto in via Giovanni XXXIII. L’allarme. Dopo che è scattato l’allarme, oltre ai vigili del fuoco del Distaccamento di Rho, sono intervenuti due mezzi fluviali per gestire le operazioni di recupero del veicolo. Sul posto sono presenti anche i sanitari del 118 e i carabinieri delle stazioni di Legnano e Nerviano per i rilievi di rito. I sommozzatori in azione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Nerviano, un’auto finisce nel laghetto: recuperato il corpo senza vita di una persona

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