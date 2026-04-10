Nerviano un’auto finisce nel laghetto | recuperato il corpo senza vita di una persona

Nella mattina di oggi, venerdì 10 aprile, a Nerviano, in provincia di Milano, un’auto è finita nel laghetto nelle vicinanze. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno recuperato il corpo senza vita di una persona. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. La zona è stata transennata mentre si svolgono le operazioni di rilievo.

Milano, 10 aprile 2026 – Tragica scoperta, questa mattina, venerdì 10 aprile, a Nerviano, in provincia di Milano. I vigili del fuoco del Comando di Milano hanno recuperato il corpo senza vita di una persona, al momento non ancora identificata, all'interno di un'automobile sommersa nelle acque del laghetto in via Giovanni XXXIII. L’allarme. Dopo che è scattato l’allarme, oltre ai vigili del fuoco del Distaccamento di Rho, sono intervenuti due mezzi fluviali per gestire le operazioni di recupero del veicolo. Sul posto sono presenti anche i sanitari del 118 e i carabinieri delle stazioni di Legnano e Nerviano per i rilievi di rito. I sommozzatori in azione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nerviano, un’auto finisce nel laghetto: recuperato il corpo senza vita di una persona Leggi anche: Tragedia nel Milanese, trovata un'auto sommersa nel laghetto: recuperato il corpo di una persona Leggi anche: Dall'Adda riemerge un cadavere: recuperato il corpo senza vita di un uomo Temi più discussi: Auto finisce nel laghetto di Nerviano: recuperato un corpo senza vita; Tragedia nel Milanese, trovata un'auto sommersa nel laghetto: recuperato il corpo di una persona; Musica e sosta. Bloccato un rave party. Tragedia nel Milanese, auto finisce nel laghetto di Nerviano: recuperato un corpo senza vitaMILANO (ITALPRESS) – Il corpo senza vita di una persona al momento non identificata è stato recuperato dai vigili del fuoco del Comando di Milano, all’interno di una vettura finita nel laghetto di Ner ... italpress.com Auto finita in un laghetto a Nerviano, cadavere di un uomo recuperato dai vigili del fuoco: era nell'abitacoloNerviano, provincia di Milano: rinvenuta auto sommersa dalle acque di un laghetto locale, all'interno il cadavere di una persona ... virgilio.it Trovato un uomo morto in un’auto nel laghetto Cantone di Nerviano x.com **Buona Pasqua dalla Farmacia Santa Chiara di Nerviano!** In occasione delle festività pasquali, tutto il nostro team vi augura di trascorrere momenti sereni, pieni di gioia e circondati dalle persone che amate Vi ricordiamo che ci rivediamo **marted - facebook.com facebook