Un diario scritto da un soldato argentino durante la guerra delle Malvinas è stato ritrovato e pubblicato. Il diario copre il periodo tra il 1982 e il 1983, offrendo dettagli sulla vita sul fronte e le condizioni dei soldati. La guerra si è conclusa con la sconfitta dell'Argentina e il recupero delle isole da parte del Regno Unito. Il testo include annotazioni quotidiane, riflessioni e descrizioni di eventi militari e personali vissuti durante il conflitto.

Malvinas. Una guerra del secolo scorso, un giornalista e un diario ritrovato di Paolo Argentini e Giancarlo Feliziani, Il Millimetro Un giornalista trova sul campo di una delle poche battaglie della brevissima guerra delle FalklandMalvinas il diario di un giovane soldato. Ha 18 anni, è pieno di paura e di propaganda. Il giornalista cercherà per anni di incontrare l’autore. Quando lo troverà scoprirà che certe guerre non finiscono mai. Malvinas. Una guerra del secolo scorso, un giornalista e un diario ritrovato di Paolo Argentini e Giancarlo Feliziani, Il Millimetro Ep. 462 – Cose che abbiamo dimenticato: un rapimento politico a Milano, nel 1962 La Sicilia è un sentimento. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Ep. 464 – Il diario del soldato argentino (e la guerra in cui si perse)

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