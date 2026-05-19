Paura fame e solitudine nel diario di un soldato
In un territorio lontano e inospitale, un soldato tiene un diario in cui descrive le sue esperienze. Le sue parole raccontano di paure, di momenti di fame e di una solitudine che si fa sentire nel silenzio di un ambiente ostile. Le rocce brulle e il ghiaccio in movimento costituiscono il paesaggio descritto, un luogo senza alberi e con condizioni di vita difficili. La narrazione si concentra sulle sensazioni e sulla quotidianità di chi si trova in un contesto di isolamento estremo.
Sono una manciata di gelide rocce brulle, sperdute alla fine dell’oceano Atlantico. Per condizioni ambientali poco adatte all’insediamento umano – senza alberi e limite dei ghiacci alla deriva – tanto che ospitano decine di migliaia di pecore, pinguini e albatros e appena 3500 persone su un territorio grande poco più dell’Abruzzo. L’ARCIPELAGO, possedimento britannico dal 1833, intitolato all’inglese visconte di Falkland, chiamato Malvinas dagli ispanofoni – con un adattamento del termine francese Malouines dato da marinai francesi (provenienti da Saint-Malo approdati lì nel 1764) – consiste di due isole più grandi e centinaia di isolette minori, flagellato dal vento e dal freddo, a circa 600 chilometri dalla costa sudamericana. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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