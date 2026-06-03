Plasma dopo Amici presenta il suo EP Perdigiorno | Mi spaventa la velocità con cui arriva il giudizio del pubblico A volte mi ha ferito – Intervista

Da superguidatv.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dopo la partecipazione ad Amici, il cantante Plasma ha pubblicato il suo primo EP intitolato “Perdigiorno”. In un’intervista ha dichiarato di essere spaventato dalla rapidità con cui il pubblico ha espresso giudizi sulla sua musica, affermando che alcune critiche lo hanno ferito. La pubblicazione segna il suo ingresso ufficiale nel panorama musicale con un progetto discografico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo essersi fatto conoscere dal grande pubblico grazie al percorso ad Amici, Plasma è pronto ad aprire un nuovo capitolo della sua carriera. Il giovane cantautore genovese pubblica infatti “Perdigiorno”, un EP che raccoglie i brani presentati nel talent e nuovi pezzi che raccontano il suo universo artistico fatto di emozioni, fragilità e immagini profondamente legate alla sua Genova. Un progetto che segna una nuova fase della sua crescita personale e musicale. Ne parliamo proprio con lui. Intervisa a Plasma di Amici. Benvenuto su SuperGuidaTV. Siamo qui per parlare del tuo nuovo EP, “Perdigiorno”. Sembra quasi una dichiarazione d’identità. Chi è oggi Plasma? “Perdigiorno” è sicuramente un’espressione che oggi ha un’accezione prevalentemente negativa. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

plasma dopo amici presenta il suo ep perdigiorno mi spaventa la velocit224 con cui arriva il giudizio del pubblico a volte mi ha ferito 8211 intervista
© Superguidatv.it - Plasma dopo Amici presenta il suo EP “Perdigiorno”: “Mi spaventa la velocità con cui arriva il giudizio del pubblico. A volte mi ha ferito” – Intervista
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Amici 25 - Plasma - Centro di gravità permanente

Video Amici 25 - Plasma - Centro di gravità permanente

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Plasma: "Amici è stato bellissimo, rifarei tutto. Mi è mancato solo il mare". Poi parla del primo EP 'Perdigiorno"

Temi più discussi: Su Tv2000 il doc ‘Dare la vita per i propri amici. I martiri d’Algeria, 30 anni dopo’; Amici 26, Noemi nuova prof di canto? Maria De Filippi studia il colpo perfetto dopo il calo degli ascolti; Lorenzo Salvetti: Grazie ad Amici ho imparato a non mollare; Elena D’Elia si racconta dopo Amici: Ho scoperto lati di me che reprimevo per paura che mi rendessero debole.

plasma dopo amici presentaPlasma dopo Amici presenta il suo EP Perdigiorno: Mi spaventa la velocità con cui arriva il giudizio del pubblico. A volte mi ha ferito – IntervistaFinita l'esperienza ad Amici Plasma presenta il suo EP Perdigiorno: Mi spaventa la velocità con cui arriva il giudizio del pubblico ... superguidatv.it

Valentina e Plasma eliminati da Amici 25, reazione dopo il Serale | Mi voglio prendere un attimo…Valentina Pesaresi racconta la sua esperienza ad Amici 25: È stato un sogno, non pensavo minimamente di entrare. Durante la terza puntata del Serale di Amici 25, due importanti artisti hanno dovuto ... ilsussidiario.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web