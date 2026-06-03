Dopo la partecipazione ad Amici, il cantante Plasma ha pubblicato il suo primo EP intitolato “Perdigiorno”. In un’intervista ha dichiarato di essere spaventato dalla rapidità con cui il pubblico ha espresso giudizi sulla sua musica, affermando che alcune critiche lo hanno ferito. La pubblicazione segna il suo ingresso ufficiale nel panorama musicale con un progetto discografico.

Dopo essersi fatto conoscere dal grande pubblico grazie al percorso ad Amici, Plasma è pronto ad aprire un nuovo capitolo della sua carriera. Il giovane cantautore genovese pubblica infatti “Perdigiorno”, un EP che raccoglie i brani presentati nel talent e nuovi pezzi che raccontano il suo universo artistico fatto di emozioni, fragilità e immagini profondamente legate alla sua Genova. Un progetto che segna una nuova fase della sua crescita personale e musicale. Ne parliamo proprio con lui. Intervisa a Plasma di Amici. Benvenuto su SuperGuidaTV. Siamo qui per parlare del tuo nuovo EP, “Perdigiorno”. Sembra quasi una dichiarazione d’identità. Chi è oggi Plasma? “Perdigiorno” è sicuramente un’espressione che oggi ha un’accezione prevalentemente negativa. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Plasma dopo Amici presenta il suo EP “Perdigiorno”: “Mi spaventa la velocità con cui arriva il giudizio del pubblico. A volte mi ha ferito” – Intervista

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