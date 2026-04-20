Una nuova scoperta di gas da parte di Eni potrebbe aumentare le forniture mondiali e italiane, offrendo una fonte alternativa rispetto alle rotte tradizionali. La scoperta avviene in un momento in cui lo stretto di Hormuz è bloccato a causa di tensioni nel Medio Oriente, rendendo più complesso il trasporto di energia. Questa scoperta potrebbe quindi avere ripercussioni sul mercato energetico globale e nazionale.

Nuovo gas per il mondo e anche per l’Italia. Il che, visti i tempi che corrono e con lo stretto di Hormuz ostaggio della guerra in Medio Oriente, è già di per sé un’ottima notizia. Specialmente nel giorno in cui il governo italiano, per bocca del ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, paventa un possibile ritorno al carbone qualora il prezzo del gas sfondasse il muro dei 70 euro a megawattora. L’Eni continua a tessere la sua tela energetica, il cui baricentro è ormai l’Africa, il nuovo porto sicuro degli approvvigionamenti di metano per l’Italia, orfana un po’ come tutta Europa del gas russo. Il Cane a sei zampe ha infatti...🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Più gas anche senza Hormuz. La scoperta di Eni che può aiutare il mercato

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Ha ragione #Crosetto. L’Italia deve partecipare alla missione per #Hormuz, con o senza l’ #Onu. #politicaestera #RespiraLibertà x.com

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