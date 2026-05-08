Indonesia | Eni testa il pozzo Geliga-1 con flussi di gas eccezionali

In Indonesia, l'azienda energetica sta conducendo test sul pozzo Geliga-1, riscontrando flussi di gas di volume elevato. Questi test mirano a valutare la capacità produttiva del pozzo nel tempo e a determinare la quantità di condensati che sarà possibile estrarre con i flussi di gas scoperti. Al momento, non sono ancora stati forniti dati definitivi sulla produzione a lungo termine o sulla composizione dei condensati associati.

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? Domande chiave Quanto gas può effettivamente garantire il pozzo Geliga-1 nel lungo periodo?. Quali condensati verranno estratti insieme ai flussi di gas scoperti?. Chi gestirà i 19 blocchi energetici con la nuova società Searah?. Come influirà questa scoperta sul piano industriale tra Eni e Petronas?.? In Breve Produzione stimata di 5,7 milioni di metri cubi di gas e 10.000 barili condensati.. Eni detiene l'82% del PSC Ganal mentre il restante 18% appartiene a Sinopec.. Creazione società Searah tra Eni e Petronas prevista per novembre 2025.. Passaggio di 19 blocchi tra Indonesia e Malesia entro il secondo trimestre 2026.. Il giacimento Geliga-1 nel Bacino del Kutei ha erogato flussi fino a 1,7 milioni di metri cubi standard al giorno durante i test di produzione condotti da Eni in Indonesia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Indonesia: Eni testa il pozzo Geliga-1 con flussi di gas eccezionali Notizie correlate Eni trova gas in Indonesia. E c’è l’intesa in VenezuelaMentre nel lungo termine lavora al via libera per l'export di gas dal Venezuela, Eni accelera sull'esplorazione in Indonesia e trova riserve da 140... Eni, nuovi significativi volumi per mercato da scoperta gas in IndonesiaEni annuncia una nuova importante scoperta a gas effettuata dal pozzo esplorativo Geliga-1, perforato nel blocco Ganal nel bacino del Kutei, a circa... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Eni, 'risultati eccezionali da test di produzione sulla scoperta gas in Indonesia'; L'Indonesia testa il metano (CNG) come alternativa al GPL per uso domestico. Eni trova altro gas in Indonesia. Si rafforza il piano di sviluppo della newco con PetronasI test di produzione confermano la portata dei nuovi giacimenti offshore, con riserve per 140 miliardi di metri cubi, che confluiranno nella nuova società Searah. Il closing è atteso entro giugno 2026 ... milanofinanza.it ***Eni: test confermano eccellenti caratteristiche giacimento Geliga-1 in IndonesiaStima produzione 5,7 mln mc gas e 10mila b/g condensati (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 mag - Eni stima che il pozzo Geliga-1, nel Bacino ... ilsole24ore.com 1 Maggio chiusi Ci trovi aperti a Olbia, Via Indonesia 42 (Settore 2) - facebook.com facebook