Il Governo ha deciso di impugnare la legge regionale dell’Umbria riguardante gli impianti energetici. La decisione arriva mentre si accelera sull’approvazione di progetti per 635 megawatt di capacità. La mossa modifica il ruolo delle regioni nella gestione delle autorizzazioni, riducendo la loro autonomia decisionale nel settore energetico. La questione riguarda principalmente le procedure di approvazione e il controllo sulle nuove installazioni.

Perché il Governo ha deciso di impugnare la legge dell'Umbria?. Come cambierà il potere decisionale delle regioni sulla gestione energetica?. Quali aree riceveranno la quota maggiore dei nuovi 635 MW?. Chi garantirà il rispetto delle prescrizioni tecniche dopo il via libera?.? In Breve Puglia riceve 405,305 MW, Lazio 117,332 MW e Sardegna 112,4262 MW.. Il Governo impugna la legge regionale Umbria n. 4 del 7 aprile 2026.. Il Consiglio dei ministri sostituisce la VIA per 14 progetti eolici e agrivoltaici.. L'azione si basa sugli articoli 97 e 117 della Costituzione italiana..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Energia: il Governo blocca l’Umbria e accelera su 635 MW di impianti

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