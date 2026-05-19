Enel punta sul solare USA | 7 nuovi impianti da 270 MW in arrivo

Enel ha annunciato la realizzazione di sette nuovi impianti solari negli Stati Uniti, con una capacità complessiva di 270 megawatt. Questi impianti sono già operativi e si trovano in diverse regioni del paese. L'azienda intende finanziare l'operazione senza ricorrere a nuovi debiti. La decisione di investire su impianti esistenti permette di ridurre i rischi legati ai tempi di realizzazione e alle incertezze legate alla messa in funzione delle nuove strutture.

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? Domande chiave Come farà Enel a finanziare l'operazione senza ricorrere a nuovi debiti?. Perché la scelta di impianti già operativi riduce i rischi finanziari?. Quale impatto avrà questa espansione sulla capacità totale in Nord America?. Come influirà la domanda dei data center sulla strategia del gruppo?.? In Breve Impianti in Virginia, Carolina del Nord e Carolina del Sud generano 0,4 TWh annui.. Investimento di 140 milioni di dollari coperto da flussi di cassa senza nuovo debito.. Acquisizione porterà la capacità totale di Enel in Nord America a circa 13 GW.. Chiusura dell'accordo prevista entro il 2026 dopo approvazioni delle autorità statunitensi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Enel punta sul solare USA: 7 nuovi impianti da 270 MW in arrivo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Impianto fotovoltaico Enel X non più efficiente su cui dobbiamo intervenire con un revamping Sullo stesso argomento Leggi anche: Enel acquista 7 impianti fotovoltaici negli Usa, operazione da 120 milioni di euro All'Eur in arrivo 270 nuovi appartamenti di lusso e 35 a canone agevolatoNel cuore dell'Eur, a poca distanza dal laghetto e il suo parco, molto presto spunterà un nuovo complesso residenziale di lusso. Enel: rafforzata la presenza negli Usa con l’acquisizione di 270 MW di impianti solariL’operazione, siglata con una utility statunitense, prevede un corrispettivo e un enterprise value pari a circa 140 milioni di dollari, equivalenti a circa 120 milioni di euro, con un impatto sull’ind ... affaritaliani.it Enel acquista 7 impianti fotovoltaici negli Usa, operazione da 120 milioni di euroEnel rafforza la presenza nelle rinnovabili Usa con 7 impianti solari già attivi e ricavi stimati di 20 milioni l’anno nel medio termine ... quifinanza.it